Pascal Praud et vous - Chien non muselé dans un train : un dresseur propose de faire passer aux gros chiens «un petit examen» avant de monter à bord

La photo d'un chien de race golden retriever, couché dans le couloir d'un train, déchaîne les passions sur les réseaux sociaux puisque le chien en question n'était pas muselé. C'est une ancienne députée socialiste qui est à l'origine de cette polémique, et dans l'émission Pascal Praud et vous, Stéphane Renaud, un dresseur et comportementaliste canin, se dit favorable à "une évolution de la loi" pour éviter aux propriétaires de chiens de plus de 6 kilos de leur mettre une muselière. "Je pense qu'il pourrait y avoir un carnet de bord pour ce type de chien, pour démontrer sa stabilité comportementale en ayant passé un petit examen avec des gens compétents. Ça rassurerait tout le monde", avance-t-il sur Europe 1.