Une photo polémique. Dimanche, Anne-Yvonne Le Dain, ancienne députée socialiste, a publié sur X (anciennement Twitter) une photo d'un golden retriever dans un train. Dans son message, elle dénonce le fait que le chien ne soit pas muselé par son propriétaire, pourtant obligatoire dans le règlement de la SNCF pour ces espèces. Une publication qui a rapidement fait réagir Hugo Clément, militant écologiste pour le bien-être animal. Ce dernier explique que l'ancienne députée n'a pas échangé avec le propriétaire du chien et ne lui a pas demandé son accord pour la photo.

Madame la députée @Ayledain, je viens d’avoir au téléphone le propriétaire de ce brave toutou (il a 8 ans et s’appelle Moogly). Ce monsieur, parfaitement identifiable sur votre photo, me dit que vous n’êtes pas venu lui parler et que vous avez pris la photo en douce, sans son… pic.twitter.com/nSLyF8UXKL — Hugo Clément (@hugoclement) February 25, 2024

Invitée dans l'émission de Pascal Praud et vous, Anne-Yvonne Le Dain se justifie et dénonce "une mise en danger de la vie d'autrui". "Quand on achète un billet avec un gros chien, il est stipulé qu'il doit porter une muselière et être en laisse. Ce n'était pas le cas pour la muselière. Il s'étalait dans le couloir, il fallait l'enjamber pour passer ou demander au monsieur", raconte-t-elle. L'ancienne députée rappelle d'ailleurs que, selon elle, 60.000 personnes sont hospitalisées chaque année après avoir été mordues par le chien de la maison.