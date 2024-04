Elles ont toutes les deux dit "oui". Ce week-end, Virginie et Aurélie, deux sœurs, se sont mariées avec leur conjoint respectif, à l'âge de 47 et 43 ans, et dans le même village des Côtes-d'Armor. Une histoire originale que l'aînée avait racontée vendredi dans l'émission Pascal Praud et vous. Ce lundi, Virginie est revenue sur ce jour mémorable pendant lequel tout s'est passé "merveilleusement bien".