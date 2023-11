Rémi, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous, raconte avoir été victime d'un arrêt cardiaque dix minutes après une relation sexuelle. C'est là qu'il dit avoir vécu une expérience de mort imminente. "Je me suis vu mourir, et dans la foulée, j'ai vu deux visages bien distincts qui avaient une émotion bien particulière, et ensuite, un sentiment de plénitude, d'apaisement", se souvient-il auprès de Pascal Praud, soulignant que cela avait "complètement changé (s)a vie".