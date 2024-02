Pascal Praud et vous - Aucun élu LFI voulu par la famille à l'hommage de Badinter : «Dans ce cas, on ne fait pas d'hommage national», dit un auditeur

Les députés insoumis Caroline Fiat et Éric Coquerel ont représenté leur parti ce mercredi à l'hommage national rendu à Robert Badinter, le père de l'abolition de la peine de mort, et ce contre la volonté de la famille de l'ex-garde des Sceaux. Elisabeth Badinter avait effectivement dénoncé un "islamo-gauchisme" et pointé la responsabilité "énorme" de LFI dans la montée de l'antisémitisme en France, en raison de leur prise de position dans le conflit Israël-Hamas.

Toutefois selon Christian, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous, leur présence était légitime place Vendôme. Si la famille s'oppose à la venue d'élus insoumis, "dans ce cas, il ne faut pas faire un hommage national, il faut faire un recueil privé", affirme-t-il sur Europe 1.