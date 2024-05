Pascal Praud et vous - Attaque d'un fourgon pénitentiaire : «Si je consommais de la drogue, je me sentirais responsable», affirme un auditeur

Mardi dans l'Eure, des assaillants s'en sont pris à un fourgon pénitentiaire, tuant deux agents et en faisant plusieurs blessés pour aider un détenu, connu dans le monde du trafic de stupéfiants, à s'échapper. Martial, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous, dénonce le rôle indirect des consommateurs de drogue, qui permettent à des réseaux de trafic de prospérer. "Si on réduit les choses de façon excessive, on dirait : 'pas de consommateurs, pas de trafic, pas de gardiens de prison assassinés (...). Moi, si je consommais de la drogue, je me sentirais responsable", estime-t-il sur Europe 1.