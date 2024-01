Pascal Praud et vous - «Après la désindustrialisation, on craint une 'désagriculturisation'», alerte un agriculteur mobilisé

Parmi leurs nombreuses revendications, les agriculteurs français sonnent l'alerte sur l'avenir du secteur. Dans le contexte de blocage qui dure depuis une dizaine de jours, Pascal Praud a recueilli le témoignage de Matthieu, agriculteur spécialisé dans la céréale dans l'Aisne, dans l'émission Pascal Praud et vous. Son secteur "subit une surtransposition de règles qui nous atteint en flèche. On est concurrencé, on vit un dumping fiscal, social et environnemental pas facile à juguler (...) L'enjeu, c'est la souveraineté alimentaire. On a eu une désindustrialisation, et on craint une 'désagriculturisation'", met-il en garde sur Europe 1.