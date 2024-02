Pascal Praud et vous - Annonces de la FNSEA : «Une mascarade et un théâtre de guignols», estime la Coordination rurale

Un désaccord interne ? Alors que la FNSEA a annoncé que le mouvement des agriculteurs reprendrait si des lois ne sont pas promulguées avant le mois de juin, la vice-présidente de Coordination rurale est l'invitée de Pascal Praud et vous. Au micro d'Europe 1, elle réagit à l'annonce du syndicat des gros industriels. "La FNSEA est en cogestion avec le gouvernement depuis des décennies. Si on est arrivé à ce point-là, ils ne sont pas indifférents à notre malheur", souligne-t-elle. Arnaud Rousseau a été reçu à deux reprises à Matignon avant que la Coordination rurale ne puisse être accueillie. "Ils ont bonne grâce de vouloir continuer le mouvement alors qu'ils sont les premiers à pouvoir négocier avec le gouvernement. Je trouve que ça fait vraiment mascarade et théâtre de guignols", conclut-elle.