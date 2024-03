Pascal Praud et vous - Amende pour non-ramassage de crottes de chiens : 537 euros, «ce n'est pas assez», estime un propriétaire de chiens

Le maire de Pont-Sainte-Maxence, Arnaud Dumontier, tient à la propreté des rues de sa commune. C'est en ce sens qu'il a adressé une amende de 537 euros à un habitant qui n'a pas ramassé les crottes de ses deux chiens. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Jean-Luc, qui possède, lui, six chiens en Charente, estime que la sanction pouvait être plus élevée. "Ce n'est pas assez dur (...). C'est un manque de civisme. Les chiens font leur besoin dans la rue, moi je ramasse, même si j'en ai deux ou trois. Je ne me vois pas mettre les pieds dedans", explique-t-il à Pascal Praud.