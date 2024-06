Pascal Praud et vous - 80 ans du Débarquement : «Pendant six ans, Emmanuel Macron a sapé l'Histoire de France», tacle un historien

Les commémorations du Débarquement du 6 juin 1944 se déroulent tout au long de ce jeudi, 80 ans jour pour jour après cet événement historique. Emmanuel Macron et des dirigeants étrangers s'expriment pour l'occasion. Toutefois, selon l'historien Dimitri Casali, invité de l'émission Pascal Praud et vous, le président français a boudé l'histoire de France jusqu'à ce jour. "Ça fait six ans qu'il aurait dû célébrer l'histoire nationale. Mais pendant six ans, il a sapé l'Histoire de France, avec l'exemple du génocide en Algérie. Et maintenant, il se réveille depuis deux-trois ans, 'il faut célébrer l'histoire de France'. C'est un peu tard", se désole-t-il au micro d'Europe 1.