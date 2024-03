Pascal Praud et vous - 7.135 adultes baptisés cette année à Pâques : comment la foi est venue à eux ? Les explications de Catherine Chevalier

La religion catholique connaît-elle un renouveau ? Ce week-end, 7.135 adultes et plus 5.000 adolescents vont être baptisés à l'occasion de Pâques, l'une des fêtes religieuses les plus importantes pour les catholiques. Pour l'occasion, Catherine Chevalier, directrice du service national pour la catéchèse et le catéchuménat de la Conférence des évêques de France, est l'invitée de Pascal Praud et vous. Au micro d'Europe 1, elle explique comment ces adultes se sont tournés vers la religion. Selon elle, "on vient à la foi de manière diverse".