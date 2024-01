Pascal Praud et vous - «1,3 million d'euros» de chiffre d'affaires, et pourtant ce producteur laitier ne gagne pas plus de 18.000 euros par an

Porte-parole de la FNSEA, Yohann Barbe est aussi producteur de lait dans les Vosges. Invité à dialoguer avec un agriculteur dans l'émission Pascal Praud et vous, il a partagé l'une des revendications entendues dans les mouvements de blocage, à savoir la demande d'une meilleure rémunération, en prenant exemple sur son cas. "Il y a mes parents et un salarié (qui travaillent dans son exploitation, ndlr). On est à 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires parce qu'on fait un peu de polyculture élevage. Mais il n'y a pas plus de 18.000 euros par personne par an", explique-t-il.

"Le problème de l'élevage laitier, c'est que c'est énormément de capitaux, mais derrière, il y a énormément de remboursements. On parlait de la surcharge normative : aujourd'hui, je suis toujours en train d'investir dans mes bâtiments parce qu'ils ne sont jamais aux normes. Il manque toujours de la place pour les animaux,...", détaille ce producteur qui possède 120 vaches laitières.