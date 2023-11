Europe 1 s’installe au Salon du Made in France du 9 au 12 novembre

Il est de retour ! Le salon du Made in France (MIF) revient du 09 au 12 novembre au Parc des expositions de la Porte de Versailles pour sa 11ème édition parisienne. Au programme plus de 1.000 exposants de tous secteurs confondus, mode, déco, gastronomie, innovation, high-tech, enfance, tourisme, afin de mettre en valeur la diversité et le savoir-faire du Made in France.

Des prix seront également décernés comme le Grand Prix de l'entrepreneur, le Grand Prix de l'innovation ou encore le Grand Prix du Produit Made in France. Il sera également possible d'assister à quelques conférences comme "les enjeux de la réparabilité" et le "patriotisme économique des entreprises du CAC 40".

Europe 1 au coeur du Made in France

À cette occasion, Europe 1 délocalise trois de ses programmes au salon du Made in France. Ainsi, Sophie & Les Copains, émission animée par Sophie Davant et ses chroniqueurs Clément Lanoue, Caroline Margeridon et Frédérick Gersal inviteront des visiteurs et exposants du Salon du Made in France à participer à un grand quiz pour tenter de gagner le jackpot du jour. Guillaume Gibault, fondateur de la marque Le Slip Français sera l'invité de l'émission afin d'échanger sur l'importance du Made in France.

La France Bouge, présentée par Elisabeth Assayag, sera également sur place pour une émission spéciale consacrée aux savoir-faire d'exception en France et leur incarnation par une nouvelle génération d'entrepreneurs passionnés. Pour la 4ème année consécutive, La France bouge s'associe aux Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI France).

L'animatrice recevra Alain Di Crescenzo, le président de la CCI France, Fabienne Delahaye, fondatrice et présidente du Salon du MIF Expo et de Luc Lesénécal, président des Tricots Saint-James et président de l'Institut National des Métiers d'Art (INMA). Elisabeth Assayag reviendra également sur l'histoire de la marque de cosmétiques Biotanie, dénichée il y 3 ans au Salon du Made in France.

Enfin, Balades en France, émission animée par William Leymergie, invitera dans son émission plusieurs exposants du Salon du Made in France à l'instar d'Adrien Jaminet, dirigeant de l'entreprise A.Jaminet, fabricant de trompette à Brétigny-sur-Orge (Essonne), Philippe Carrouché, président de la société "Soulor 1925", fabricant de chaussures de randonnée à Nay (Pyrénées-Atlantiques) et d'autres.