Parité homme-femme en politique : la Guadeloupe est "un modèle", selon l'Insee

La Guadeloupe est un "modèle de parité" homme-femme "en politique", note l'Insee dans une étude parue vendredi, soulignant que "la féminisation des élus" y est plus élevée qu'au niveau national".

"Le modèle matrifocal antillais, qui place les femmes au centre de la structure familiale, semble gagner la vie publique. Ceci participe à l'amélioration de la représentation des femmes en politique", estime l'Insee, dans cette étude parue pour la journée de la femme.

44% de conseillères communautaires. Dans les 32 communes guadeloupéennes, qui doivent appliquer la parité au sein de leurs conseils municipaux puisqu'elles comptent toutes plus de 1.000 habitants, "on compte 95 femmes pour 100 hommes dans lesdits conseils. Les autres régions françaises affichent entre 82 et 92 conseillères pour 100 conseillers municipaux".

Par ailleurs, avec, "huit des 32 maires" qui sont des femmes, la Guadeloupe "reste la plus paritaire de France, devant le Centre-Val de Loire et l'Île-de-France qui comptent 20 % de femmes maires", ajoute l'Insee. De même, dans les six intercommunalités guadeloupéennes, "où aucune loi n'impose de manière directe la parité, il y a 44% de conseillères communautaires, ce qui est comparable aux autres DOM et bien supérieur au niveau national (31 %)".

Au niveau national "la parité est encore loin d'être atteinte". Au 1er mars 2019, "deux des six intercommunalités sont présidées par des femmes, qui représentent également 30 % des vices-présidents. Cette situation reste plus paritaire que dans le reste de la France où seulement 8 % des intercommunalités sont dirigées par des femmes".

La parité est également respectée au niveau de l'exécutif, puisque le conseil régional de Guadeloupe est présidé par un homme, tandis que le conseil départemental l'est par une femme. Les vice-présidences des deux conseils sont occupées pour moitié par des femmes. Enfin, les femmes guadeloupéennes occupent aussi "la moitié" des quatre sièges guadeloupéens à l'Assemblée nationale et "un des trois sièges au Sénat".

"Au niveau national, avec 39 % de députées et 32 % de sénatrices, la parité est encore loin d'être atteinte même si elle progresse", note l'Insee.