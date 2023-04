Des Lamborghini et Rolex de trafiquants de drogues saisies vendues aux enchères à Paris

Opération déstockage, tout doit disparaître ! L'annonce ne vient pas d'un magasin, mais de la cour d'appel de Paris, qui accueille ce mardi une vente aux enchères d'un genre bien spécial. Des montres de luxe, des vêtements griffés, de la maroquinerie ou encore des voitures de sport récupérées à des trafiquants de stupéfiants seront vendues. Un coup double puisque la somme récoltée ira directement à la lutte antidrogue.

277 lots seront proposés

25 véhicules, dont une Lamborghini mise à prix 160.000 euros, une trentaine de sacs de marques Hermès, Louis Vuitton, Chanel ou encore Gucci, une quinzaine de montres Rolex affichées à 2.000 euros, mais aussi des objets du quotidien comme des aspirateurs ou un robot de cuisine. En tout, ce sont 227 lots, tous issus d'affaires liées au trafic de stupéfiants. Le montant total des mises à prix est estimé à plus de 600.000 euros.

L'opération permettra de financer du matériel high tech, par exemple, au bénéfice des services de police et de gendarmerie qui luttent contre ce phénomène, mais également des actions de réinsertion de toxicomanes et de prévention de la toxicomanie.

Un montant des saisies d'avoirs criminels record en 2022

"C'est une approche globale qui conduit à retirer aux délinquants ou de leurs avoirs criminels et de l'autre, réutiliser les sommes dans la lutte globale contre le phénomène", explique Nicolas Bessone, directeur général de l'AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués), qui gère les biens saisis par la justice.

Le montant des saisies d'avoirs criminels a atteint un nouveau record en 2022, avec plus de 771 millions d'euros saisis en France à des trafiquants de drogue, des proxénètes ou encore des fraudeurs fiscaux. La vente débutera à 13h30, dans l'historique salle des grands procès de la cour d'appel de Paris.