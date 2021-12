Paris : quelles seront les mesures sanitaires la nuit de la Saint-Sylvestre ?

L'Hérault, les Landes, le Finistère et Paris ont déjà décidé d'appliquer certaines mesures particulièrement strictes pour le soir de la Saint-Sylvestre. Avec une première mesure presque immédiate à Paris, prise d'ailleurs par l'ensemble des départements franciliens, à l'exception de la Seine-Saint-Denis : le retour dès vendredi du masque sur la voie publique .

Port du masque à l'extérieur obligatoire dès 11 ans

On pensait en être débarrassé à l'air libre, et pourtant son port redevient obligatoire à partir de vendredi, dès l'âge de 11 ans, sauf dans les bois de Boulogne et de Vincennes. Les personnes circulant à deux roues et ceux qui font du sport en extérieur pourront aussi s'en passer.

>> À LIRE AUSSI - Le port du masque en extérieur, bientôt obligatoire sur tout le territoire ?

Le non-respect de cette consigne sera puni d'une amende de 135 euros. Autre mauvaise nouvelle pour les Franciliens, surtout ceux qui espéraient fêter la nouvelle année jusque tard dans la nuit, tous les bars, sans exception, devront baisser le rideau à 2 heures du matin.

Entre le 1er et le 2 janvier, il sera aussi interdit de danser dans les lieux qui reçoivent du public ou de boire sur le trottoir. Enfin, dans certaines zones plus fréquentées, plus touristiques aussi de la capitale, comme les berges de Seine, l'île de la Cité ou l'île Saint-Louis, les mesures vont encore plus loin puisque la vente et la consommation d'alcool sont tout simplement proscrites.