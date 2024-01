«C'est symbolique», à Notre-Dame de Paris, la reconstruction de la charpente médiévale du chœur est terminée

C'est une cérémonie très symbolique qui s'est tenue ce vendredi en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ravagé par un incendie en 2019, le monument ouvrira de nouveau ses portes le 8 décembre prochain. En attendant, la reconstruction de la charpente médiévale du chœur vient de s'achever.

Et, comme le veut la tradition sur les chantiers, la cérémonie a été marquée par la dépose d'un bouquet de fleurs au sommet de cette charpente. Les mimosas se sont élevées dans le ciel à l'aide d'une grue, sous les yeux de tous les charpentiers ayant pris part à la construction.

"Tout le monde est content"

"C'est symbolique parce qu'on a une grosse équipe de 20 charpentiers qui travaillent dessus depuis un an. C'est sympa de voir les copains là-haut et de mettre le bouquet. Tout le monde est content et c'est trop bien", confie Mathieu qui a, lui-même, œuvré sur le chantier.

Cette charpente, proche de l'originale, trône désormais au sommet du chœur de Notre-Dame, pour le plus grand bonheur de Philippe Villeneuve, architecte du chantier. "C'est un élément dont je rêve depuis le 16 avril 2019 (lendemain de l'incendie, Ndlr). Et il y en a encore d'autres qui vont venir pour que le 8 décembre, Mgr Ribadeau puisse prendre possession de sa cathédrale. On a à cœur de la voir, de la retrouver et de pouvoir vivre Notre-Dame comme on l'a vue avant".

De l'émotion, donc, chez cet architecte, comme chez l'ensemble des ouvriers rassemblés devant la cathédrale, tous fiers d'avoir participé, à leur niveau, à la reconstruction du mythique monument.