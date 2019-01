Paris : des militants du DAL et des sans-abris évacués de l'ex-siège de la brigade financière

Environ 200 personnes, sans-abris et militants de l'association Droit au logement (DAL), ont été évacuées dimanche soir d'anciens locaux de la brigade financière de Paris qu'elles avaient investi quelques heures plus tôt, a-t-on appris lundi auprès du DAL.

Le DAL dénonce "le mépris à l'égard des populations les plus fragiles". "On a été expulsés brutalement vers 20h30, comme si on voulait nous donner une leçon", a indiqué le porte-parole du DAL, Jean-Baptiste Eyraud, pour qui cette intervention "traduit le mépris à l'égard des populations les plus fragiles."

Les manifestants avaient pénétré vers 14h dans cet immeuble du XIIIe arrondissement de Paris, et avaient déployé une banderole aux fenêtres de s'indignant des "3 millions de logements vides" en France. "Nous demandons à ce que Julien Denormandie (ministre du Logement, ndlr) réquisitionne ce bâtiment" pour y loger des personnes sans-abris ou mal-logées, avait précisé dimanche Jean Baptiste Eyraud.

La France compterait 3,067 millions de logements vacants. L'immeuble, appartenant au groupe privé Amundi, était loué à la brigade financière jusqu'au 31 décembre 2018 et était "un immeuble à usage de bureau, c'est-à-dire sans infrastructure de logement", selon Natacha Andermahr-Sharp, responsable des relations presse de l'entreprise. Le bâtiment abritait jusqu'à l'année dernière la brigade financière qui a depuis déménagé à la cité judiciaire des Batignolles, dans le XVIIe arrondissement.

D'après le DAL, qui cite des chiffres de l'Insee, la France compte 3,067 millions de logements vacants, soit "une augmentation de plus d'un million en 10 ans".