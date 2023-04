Parents et professeurs s'inquiètent des milliers de fermetures de classes à la rentrée

Pourquoi un tel nombre de fermetures de classes à la rentrée ? En effet, il devrait y avoir 2.265 classes en moins dès septembre, ce qui inquiète fortement les parents d'élèves. Ces suppressions s’expliquent par une baisse démographique, d’après le ministère de l’Éducation nationale. Le nombre d’élèves diminue en effet de près de 64.000 en primaire, et de 800 dans le secondaire, à la rentrée de septembre.

1.500 postes d'enseignants supprimés

Néanmoins, cette explication ne satisfait pas les parents. Dans certaines régions, des classes pourraient être davantage remplies à la rentrée, aussi bien dans les écoles primaires que dans les collèges et lycées étant donné qu’en tout, près de 1.500 postes d'enseignants sont supprimés.

"On a une baisse démographique qui ne nous semble pas être à la hauteur du nombre de postes supprimés", déplore Grégoire Ensel, président de la Fédération des conseils de parents d’élèves, la FCPE. "Cette baisse démographique était justement une occasion de maintenir les postes d'enseignants actuels et de réduire les effectifs d’élèves", ajoute-t-il.

22 élèves par classe en moyenne en France, contre 19 dans l'UE

"Car vous savez qu'en France, on dénombre en moyenne 22 élèves par classe, alors qu’il y en a en moyenne 19 dans l'Union européenne", poursuit Grégoire Ensel. "Donc on voit bien que, quoi qu'on en dise, les effectifs non seulement ne s'améliorent pas mais les écarts vont continuer à se creuser avec le reste de l'Union européenne", conclut le président.

Pour empêcher ces suppressions de postes et de classes, la FCPE a d’ailleurs lancé une pétition qui a récolté 70.000 signatures sur internet.