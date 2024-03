Parcoursup : le comité d’éthique veut pouvoir exclure certaines formations privées de la plateforme 

C’est la dernière ligne droite pour les élèves de terminale et les étudiants en réorientation pour candidater sur Parcoursup. Ils ont jusqu’au 14 mars prochain pour établir une liste de vœux de formations. Le Comité éthique et scientifique Parcoursup (CESP), chargé de critiquer le dispositif, a dévoilé lundi soir son rapport annuel pour 2023. L'institution, indépendante vis-à-vis du ministère, réclame plus de contrôles à l’égard des formations privées de l’enseignement supérieur qui se sont considérablement multipliées sur la plate-forme ces dernières années.

Des programmes d’enseignement non respectés dans certains BTS

Ainsi, les établissements privés représentent par exemple aujourd’hui 69 % des formations en apprentissage disponibles sur Parcoursup. Ce chiffre ne cesse d’augmenter, sans véritable régulation, car les cursus sont rarement contrôlés. "On a constaté, notamment sur des BTS, que parfois le programme n'avait pas été suivi et que la formation dispensée n'avait pas été vérifiée en amont", rapporte Gilles Roussel, président du comité.

Vers une exclusion de formations de la plate-forme ?

Un label, créé par le ministère de l’Enseignement supérieur, devrait voir le jour d’ici au printemps pour permettre aux familles d’éviter les arnaques. Mais pour le comité, il faut aller plus loin, et bannir certaines formations de la plate-forme. "Dans l'état actuel des textes, on n'a pas les moyens de les retirer de Parcoursup", déplore Isabelle Roussel, inspectrice générale honoraire et membre du comité. "Et on manque également, mais ça, c'est en amont, de moyens humains pour faire les contrôles", ajoute-t-elle. Seule une modification de la loi permettrait ainsi d’exclure ces cursus privés de la plate-forme.