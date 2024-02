Paranormal : ce que cachent vos séries TV préférées

PODCAST

X-Files, Lost, Game of Thrones ou encore The Walking Dead, autant de séries télévisées qui regorgent d’intrigues complexes, parfois lourdes de second sens. Métaphysique, mysticisme et parallèles avec notre monde actuel, que cachent vraiment vos séries télés préférées ? Pour en savoir plus, écoutez l’interview de Christian Doumergue, dans le podcast "Mystères & Inexpliqués".

Attention : la suite de cet article contient des "spoilers”

X-Files : Fox Mulder, Christ moderne ?

Dans X-Files, l’excentrique agent du FBI Fox Mulder est persuadé qu’il existe un complot visant à cacher l’existence des extra-terrestres. Pour lui, s’engage alors un parcours initiatique vers la vérité, une quête que l’auteur identifie à celle vers Dieu. Ce parcours semé d’embûches le conduit à être laissé pour mort dans le dernier épisode de la saison 2. Quand il est ressuscité dans la saison 3, c’est une évidence pour Christian Doumergue : Fox Mulder est la représentation du Christ, par sa quête et par ce qu’il incarne.

Cette théorie ferait d’autant plus sens en envisageant l’ensemble des références mystiques présentes dans la série, selon cet auteur. On notera par exemple l’épisode « ange déchu », parlant d’un crash d’ovni, ou "Biogénèse", que Christian Doumergue interprète comme une réécriture du film "La dernière tentation du Christ" de Martin Scorsese. Dans cet épisode, Mulder est soumis à la tentation de vivre une existence classique, mettant en avant un jeu de superposition de sa vie à celle du Christ. Il n’y a plus de doute pour l’auteur : X-Files est intimement et intentionnellement liée à la Bible par ses multiples références.

Lost et la quête des égarés

Ce qui ressemble au premier abord à un Koh-Lanta version Hollywood, semble finalement être bien plus "qu’une robinsonnade adaptée au XXIème siècle", pour reprendre les mots de l’invité de Bob Bellanca. Pour Christian Doumergue, c’est avant tout la quête de personnages perdus, sur l’île mais aussi dans leurs vies respectives comme le révèle la série.

La métaphoriquement bien nommée "Lost" serait avant tout une quête de destinée, incarnée par le personnage de John Locke, homme de foi à la guérison miraculeuse à son arrivée sur l’île. Représentation de mythes anciens, réflexions ésotériques sur les épreuves que subissent les personnages, importance du choix entre le bien et le mal… autant d’éléments symboliques qui constituent le fil rouge de Lost, au-delà du survivalisme de premier plan.

Game of thrones (partie 1) : un miroir de l’humanité

"L’hiver vient" … la devise de la célèbre série d’héroïc fantasy résonne encore dans le cœur de ses fans. Si elle semble anodine, sa redondance au fil des saisons n’est pas là par hasard. Pour Christian Doumergue, elle présage d’un danger qui menace de s’abattre sur le royaume de Westeros. Dans Game of Thrones, alors que les grandes familles du royaume s’affrontent dans des conflits sans fin pour le pouvoir, un groupe de héros découvre l’existence d’une menace plus grande, qui les dépasse, qui n’est pas humaine et à laquelle personne ne croit avant d’en voir les dégâts : les marcheurs blancs, des êtres qui profitent du grand froid pour attaquer l’humanité. Cela ne vous rappelle rien ? Pour l’invité de Bob Bellanca, le parallèle avec notre monde est évident. Cette menace monstrueuse symbolise le danger climatique que personne ne prend au sérieux, pendant que le monde s’entre-déchire à la guerre…

Game of thrones (partie 2) : Le retour des miracles

Dragons, armée des morts, sorcière dévote aux pouvoirs de résurrection… autant d’éléments qui constituent l’aspect merveilleux du show. Pourtant, dans les premières saisons, la série plante son décor dans un univers médiéval, a priori plutôt réaliste. Ce n’est que progressivement que les "showrunners" font de ces éléments le cœur de l’intrigue. C’est en tout cas ce que constate Christian Doumergue : alors que les hommes ne croient plus aux miracles et que les pratiques religieuses se perdent, présentant un monde sans espoir, des personnages marginaux dans l’univers de Game of Thrones vont servir à réintroduire le fantastique.

La reine Daenerys permet aux dragons de revenir à Westeros alors qu’ils avaient disparu. Les marcheurs blancs surgissent d’une région abandonnée par les hommes. Jon Snow est ressuscité par une sorcière alors que cela semblait impossible. Et un ancien culte abandonné est réintroduit à la capitale. Pour l’invité du podcast "Mystères & Inexpliqués", ce retour progressif du fantastique et la matérialisation des anciens mythes symbolise le retour de l’espoir, et de ce en quoi les hommes ne croyaient plus.

Christian Doumergue va même plus loin de ça, il théorise que ce retour de l’ésotérisme vient répondre aux questionnements métaphysiques de plus en plus prégnants des spectateurs, et combler le vide que l’abandon des croyances a laissé…

The Walking Dead : Le jugement dernier

Les morts qui reviennent à la vie est un sujet largement exploité dans le cinéma d’horreur. C’est pourtant sur la série "The Walking dead" que Christian Doumergue s’attarde. La série semble jouer sur l’imaginaire occidental qui associe sans détour ce concept à la référence religieuse du jugement dernier.

Jusqu’aux scènes dans une église, mettant en avant des passages du nouveau testament sur le jugement dernier, en passant par le personnage croyant d’Hershel, qui formule directement cette théorie, la série nous amène directement à nous interroger par son sens caché sur l’aspect mystique de la résurrection.