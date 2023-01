Pantin devient Pantine : la mairie de Mâcon s'amuse de l'initiative de la ville sur Twitter

"Sans E", accompagné du hashtag #jaimemacon et d'une photo des lettres de la ville : voilà comment la mairie de Mâcon surfe sur la tendance lancée par la ville de Pantin. En début d'année, le maire de la commune de la banlieue parisienne, Bertrand Kern, a présenté ses vœux aux habitants en renommant la ville pendant un an "Pantine", destinée à mettre en avant la politique en faveur de l'égalité femme-homme. Une initiative que le maire PS a expliqué au micro d'Europe 1, et qui n'est pas passée inaperçue auprès des internautes.

5.000 "j'aime" en deux jours

Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont imaginé pareille initiative pour d'autres villes, y compris pour la préfecture de Saône-et-Loire, où le rajout d'un "e" serait inopportun... La mairie s'en est amusée sur Twitter ce jeudi, et le tweet a recueilli près de 5.000 "jaime" en deux jours et près de 600 retweets.