Palmarès des prénoms donnés en 2019 : "On cherche désormais à plaire au reste de la famille et à respecter les traditions"

Pour les filles, ce sera Emma, Jade et Louise. Pour les garçons, Gabriel, Raphaël et Léo. Le journal Le Parisien dévoile jeudi le palmarès de l’Officiel des prénoms les plus donnés en 2019. Dans la liste des prénoms favoris se dégage une nouvelle tendance : les prénoms "caméléons", qui font consensus au sein des couples mixtes.

"On cherche désormais des prénoms qui plaisent au reste de la famille et respectent des traditions", explique mercredi au micro d’Europe 1 Patrick Simon, sociologue des prénoms et chercheur à l’Institut national d’études démographiques (INED).

Des prénoms qui résonnent dans toutes les religions monothéistes

C’est notamment le cas des prénoms Gabriel, Liam, Ethan, Noah, Anna, Mila, Mia ou Inès. Multiculturels, ils ont à la fois une résonance dans toutes les religions monothéistes et la capacité de plaire aux personnes laïques. Adam, sixième prénom le plus attribué aux petits garçons cette année, renvoie par exemple au premier homme créé par Dieu dans la bible chrétienne, comme dans les écrits sacrés de l’islam et de la religion juive. Lina, lui, puise ses racines dans la langue grecque, ainsi que dans les cultures chinoise et arabe.

Les noms à caractère "international", qui peuvent se dire dans tous les pays, rencontrent aussi beaucoup de succès. C’est ce qu’a choisi Lionel, jeune papa interrogé à la maternité de Port Royal à Paris, en baptisant sa fille Gaia : "Ma femme a des origines italiennes et moi, portugaises. Il nous fallait un prénom qui puisse se prononcer dans les trois pays."

Seul contre-exemple de cette tendance des prénoms "caméléons" : Mohammed, prénom musulman qui se classe pour la première fois dans les vingt prénoms les plus populaires de l’Hexagone. Il a été attribué à près de 2.500 petits garçons cette année.