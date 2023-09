Transports : ouvrir les portiques du métro de demain avec son smartphone, c'est pour bientôt

Vous le prenez peut-être tous les jours comme beaucoup de Français puisqu'il s'agit du deuxième transport collectif le plus utilisé dans l'Hexagone : le métro. Pourtant, l'expérience n'est pas toujours agréable avec un temps d'attente trop long pour avoir un ticket ou une valise coincée dans le portillon d'accès. Cela pourrait bientôt changer. En vue des Jeux olympiques et de l'afflux de touristes que va connaître Paris, les portillons d'accès au métro vont évoluer.

Plus de risque de rester coincé avec sa poussette ou son sac

De la modernité, mais on ne change pas tout pour autant. Pour valider son titre de transport, la marche à suivre reste la même : une cible pour présenter son Pass et un écran plus moderne qui indiquera entre autres le nombre de trajets restants. Il faut ensuite avancer vers les portes pour découvrir une des principales nouveautés : "Sur le passage, ma poussette peut se coincer au milieu. Mais grâce au dispositif de sécurité, les capteurs infrarouges vont maintenir la porte ouverte et donc aucun dommage pour mon enfant", selon Alain Combette du groupe IER.

Pas de risque également de se retrouver coincé à cause de son sac à dos ou de sa valise. En plus d'être plus sécurisé, ce nouveau portillon est aussi plus adapté aux personnes en situation de handicap :"Il y a un petit creux au centre de la cible qui indique à la personne malvoyante qu'elle est en présence de la cible pour valider son titre".

Ce titre aujourd'hui, c'est le pass Navigo. Mais à l'avenir, il se peut qu'il soit remplacé par autre chose. Selon Jean-Marc Reynaud de la société Thalès, on pourrait même utiliser notre carte de paiement, mais pas que : "c'est l'intégration aussi du téléphone mobile, sous une autre forme, avec ce que l'on appelle les QR codes". Le système est prêt à accueillir toutes ces nouvelles technologies. Mais pour ce qui est justement de régler nos trajets directement avec un moyen de paiement, il faudra encore attendre.