Orly, Roissy, Le Bourget... Une grande consultation lancée face aux nuisances sonores des avions

Comment vivre à proximité d'un aéroport ? Les associations Ufcna et "Rester sur terre" se donnent rendez-vous ce vendredi matin devant le ministère des Transports à Paris où ils doivent être reçus. Entre la pollution et le bruit, les riverains des aéroports vivent un enfer à cause du trafic aérien dont la croissance a été spectaculaire ces dernières décennies. Selon les bulletins statistiques annuels du trafic aérien commercial, le nombre de passagers au départ ou à destination de la France a doublé en 20 ans.

Dans la commune de Margency, sous l’un des couloirs aériens de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, Dominique Reveillere, de l’association de défense contre les nuisances aériennes se bat pour plafonner le trafic aérien dont la croissance s’annonce exponentielle. Dans cette zone, le ciel n’est jamais vraiment bleu mais toujours lacéré par les traînées blanches des avions. Quand il fait beau, on compte 1 minute 30 entre deux passages assourdissants.

Des bruits constants

À l'heure du déjeuner, le vacarme ne s'arrête pas. "Nous sommes obligés d’interrompre les conversations, on ne s’entend plus, autour d’une table, lorsqu'on mange dehors. Quand ils tournent, qu’ils attendent l’atterrissage, qu’ils n’ont pas la piste, je vois les trains d’atterrissage qui sortent au-dessus de ma tête", déplore Annie, une voisine de Dominique. Lorsque ces retraitées nettoient la table, "des traces noires et des dépôts un peu verdâtres", sont présentes dessus.

Pour casser cette routine infernale, elles implorent quelques heures de calme. Un couvre-feu sur les pistes entre 22 heures et 6 heures. "Je ne peux jamais dormir la fenêtre ouverte et je dors souvent avec des bouchons. Et elle est courte la nuit. C’est très pénible, très énervant et on ne s’y habitue pas. Pas du tout", se lamente-t-elle. La patiente de l'ancienne institutrice est arrivée à bout. Elle a décidé de mettre en vente sa maison. En attendant, elle confie espérer le mauvais temps, selon elle, les avions survolent alors moins son logement acheté en lisière de forêt.