Origine France : «1.500 euros par produit», à Lyon, la DGCCRF traque les fraudeurs sur les marchés

Cinq jours après la levée des barrages, les agriculteurs restent attentifs à la mise en œuvre des annonces du gouvernement. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, avait notamment annoncé le doublement des contrôles pour vérifier l'origine des produits en rayon dans les supermarchés, mais aussi sur les marchés. Ce mardi matin, des enquêteurs de la Répression des fraudes ont fait une escale au marché de la place Guichard, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Des contrôles doublés en 2024

Les contrôles se multiplient, notamment sur les étals de ce marchand de fruits et légumes. "Bonjour, on va vérifier l'information du consommateur, les prix, les origines, etc.", annonce au commerçant un inspecteur. Sur son étal, pas de fruits et légumes étrangers étiquetés en produits français. Mais, malgré tout, plusieurs manquements sont observés. "Il y a quand même plusieurs origines qui sont manquantes au niveau de ses affichages. Il en manque au moins un tiers. Ce sont des contraventions de cinquième classe, 1.500 euros par produit", explique un inspecteur de la Répression des fraudes.

David, le commerçant en question, plaide la bonne foi, mais n'est pas ravi de l'amende. "On paiera. Si je fais une erreur, je la ferai qu'une fois à ce prix-là. Mais comme je vous dis, c'est compliqué de tout gérer à notre arrivée quand on est tout seul. On a pas mal de monde présents à 7h15 et qui vous pressent. On n'a pas trop le temps, on met vite les ardoises pour que les clients puissent voir les prix, c'est très compliqué", déplore-t-il au micro d'Europe 1.

L'an dernier, 186 contrôles ont été réalisés dans le département du Rhône. Mais leur nombre va doubler cette année, affirme Vanina Nicoli, secrétaire générale de la préfecture. "Ce que nous allons faire, c'est que nous allons intensifier. Il y a la nécessité d'aller encore plus loin et de pouvoir traquer des comportements déloyaux, voire frauduleux", souligne-t-elle. L'objectif, remis en lumière par la fronde des paysans ces derniers jours, est de mieux protéger les produits agricoles français.