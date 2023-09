Orages : la Drôme, l'Ardèche et l'Isère placées en vigilance orange

La Drôme, l'Ardèche et l'Isère sont placées en vigilance orange pour orages lundi par Météo France, qui prévoit dans ces départements de fortes rafales de vent et de la grêle. "Les précipitations orageuses intenses vont se poursuivre sur l'Ardèche, la Drôme et désormais l'Isère", prévient l'institut météorologique, qui s'attend à "de fortes précipitations, mais aussi, localement, de fortes rafales de vent et de grêle".

La perturbation se décalera vers l'est en fin d'après-midi

Les pluies seront "intenses, allant jusqu'à 50-60 mm par heure", selon la même source, qui prévoit "jusqu'à 50 à 80 mm sur l'est de l'Ain et les avant-pays savoyards". "Ce n'est qu'en fin d'après-midi et soirée que la perturbation se décale(ra) complètement vers l'est".

Drôme et Ardèche : dégâts matériels après de fortes pluies Routes coupées, classes inondées: de fortes pluies ont provoqué des dégâts matériels lundi matin en Ardèche et dans la Drôme, classés en vigilance orange pour orage et pluie-inondation, a-t-on appris auprès des secours et de la préfecture. En Ardèche, des glissements de terrain ont entraîné la coupure en plusieurs endroits de la départementale 86 entre Tournon et Sarras, dans la vallée du Rhône, ont indiqué les pompiers, qui sont intervenus une centaine de fois dans la matinée. Dans la Drôme, de l'autre côté du Rhône, l30 interventions ont été rapportées par la préfecture, qui a fait état de "crues" tout en précisant qu'"aucune victime n'était à signaler". "Plusieurs routes départementales sont fermées ou inaccessibles car inondées", notamment la RN7 à Tain-l'Hermitage dans le sens sud-nord, tandis que l'autoroute A7 "est impactée par des ralentissements (...) dus à des coulées de boues sur les bandes d'arrêt d'urgence de la première voie", selon la préfecture.

Sur le reste de la moitié nord de la France, ainsi que sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en vigilance jaune pour orages, "des lignes orageuses actives vont circuler cet après midi (lundi). Des averses parfois fortes se produiront accompagnées de bourrasques". Sur le reste du pays, le début de matinée sera plus calme dans l'ensemble, avec des averses d'abord limitées aux côtes de la Manche et de l'Atlantique, un ciel chargé au nord, plus ensoleillé sur le sud-ouest.

Des orages isolés dans le Languedoc-Roussillon

Puis l'instabilité redémarrera. Les averses, entrecoupées d'éclaircies, se multiplieront et traverseront la plupart des régions d'ouest en est. Bien que moins intenses que dimanche, les lignes orageuses pourront s'accompagner d'un peu de grêle et de rafales, notamment du Centre au quart nord-est. Des orages plus isolés se déclencheront en Languedoc-Roussillon et dans l'intérieur de PACA. Une accalmie se dessinera par le nord-ouest en fin de journée.

Le vent s'orientera au secteur ouest à sud-ouest et deviendra sensible sur l'ouest du pays. La tramontane se lèvera en soirée. Les températures matinales seront généralement comprises entre 14 et 18 degrés, entre 18 à 22 degrés sur les régions méditerranéennes. Les maximales seront en baisse sensible. Prévoyez 19 à 22 degrés en Bretagne et près de la Manche, 22 à 25 degrés en général, encore 26 à 30 de l'Occitanie à la Provence, localement 31-32 en Roussillon et en Corse.