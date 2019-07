Orages : fin de la vigilance orange, 15.000 foyers sans électricité

La menace météorologique a été levée dans l'ensemble des départements placés en vigilance Orange, après un épisode orageux accompagné de vents violents et de grêle lundi soir. Les orages ont pris fin avant 2 heures du matin sur la Haute-Savoie et l'Ain, mais leur intensité ne nécessitait plus qu'une vigilance de niveau jaune, selon le bulletin de Météo France publiée à 00h30.

Les intempéries n'ont pas fait de victimes mais près de 15.000 foyers étaient encore privés d'électricité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes mardi soir. De fortes bourrasques et la grêle ont frappé lundi soir six départements placés en alerte orages par Météo-France et touché particulièrement les Alpes. Jusqu'à 100.000 foyers environ ont été privés d'électricité, particulièrement en Isère, Savoie et Haute-Savoie. À 15 heures, précise Enedis, plus de 70% des foyers étaient rétablis, mais 28.000 foyers restaient sans électricité, 22.000 dans les Alpes et 6.000 dans le Rhône et la Loire.

Plus de 350 agents mobilisés pour rétablir le courant

Le gestionnaire du réseau qualifiait la situation "d'évolutive, en fonction d'éventuels nouveaux orages". Plus de 350 personnes étaient mobilisées sur le terrain. De précédents orages, aussi violents que brefs, accompagnés de grêle et de fortes bourrasques, avaient déjà touché la région le 15 juin, tuant une touriste allemande et faisant d'importants dégâts dans les exploitations agricoles, pour une facture qui devrait se chiffrer en dizaines de millions d'euros.

Cette fois, les pompiers ont surtout été appelés pour des arbres tombés, des toitures arrachées et des débuts d'inondation. Ils sont ainsi intervenus 450 fois en Savoie, 359 fois en Haute-Savoie et 372 fois en Isère.

Le toit d'une salle des fêtes s'effondre

Hormis une personne sérieusement blessée par la chute d'un arbre sur son camping-car en Haute-Savoie, les orages n'ont cependant occasionné que des blessures sans gravité. À Doussard en Haute-Savoie, le toit de la salle des fêtes est partiellement tombé pendant un concert de rock auquel assistaient 200 personnes. Les spectateurs sont indemnes, le toit s'étant détaché progressivement. Par ailleurs, 43 personnes présentes sur un bateau de croisière du lac d'Annecy ont été récupérées par d'autres embarcations vers minuit, leur bateau étant immobilisé à 100 mètres de la rive après un choc avec le fond provoqué par les vagues.

Une centaine de participants à un tournage de série télévisée ont dû être pris en charge sur la route du Semnoz en Haute-Savoie, leurs véhicules étant bloqués. En Isère, le concert de Ben Harper dans le cadre du festival Jazz à Vienne a été annulé.