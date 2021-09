Orages : 32 départements placés en vigilance orange

32 départements ont été placés en vigilance orange pour risque d'orages, annonce mercredi Météo France dans son dernier bulletin. Il s'agit de tous les départements de la région francilienne, de l'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, de la Sarthe, du Loir-et-Cher, du Cher, de la Nièvre, de l'Indre-et-Loire, de l'Allier, de l'Indre, de la Creuse, de la Haute-Vienne, de la Corrèze, de la Dordogne, du Lot, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, de l'Aveyron, du Tarn, du Gers, de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, et des Hautes-Pyrénées.

Des risques de grêle

"Des orages parfois forts vont toucher un axe allant de l'ex-Midi-Pyrénées au Centre-Val-de-Loire/Île-de-France dans l'après-midi et la soirée de mercredi, avec parfois de la grêle et d'importants cumuls de pluie en peu de temps", écrit Météo France, qui qualifie cet épisode orageux de "non exceptionnel".

En début d'après-midi, "un nouvel axe-orageux va s'organiser depuis l'ouest de l'Occitanie jusqu'au Limousin et au Centre-Val-de-Loire (...) Cet axe orageux est prévu de se décaler vers la région parisienne, le nord de l'Auvergne, et le Midi Toulousain en fin d'après-midi et soirée", prévient Météo-France.