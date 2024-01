«On veut vivre de notre passion» : près de Strasbourg, les agriculteurs alsaciens rejoignent le mouvement

En attendant les annonces de Gabriel Attal, les agriculteurs restent plus que jamais mobilisés. Les mouvements dans le Sud-Ouest et dans le Sud se poursuivent. Et alors que des actions se dessinent en Île-de-France, les agriculteurs alsaciens se mobilisent à leur tour pour souligner la difficulté de leur situation.

À la sortie de Strasbourg, l'A35 est bloquée dans les deux sens. Des agriculteurs venus de tout le Bas-Rhin y ont passé la nuit. Car mobiliser les agriculteurs alsaciens n'a pas été compliqué, les problèmes qu'ils affrontent au quotidien étant les mêmes que ceux de leurs collègues partout en France.

"On veut vivre de notre passion"

"On perd de la production porcine, de la production de volailles, de fruits et légumes et on compense tout par des importations avec des normes qu'on n'accepterait jamais en France", s'agace Franck Sander, président de la FDSEA 67, au micro d'Europe 1.

"Il faut nous donner de la visibilité sur nos revenus et tant qu'on n'aura pas des actes, le mouvement ne s'arrêtera pas", souligne-t-il. Un peu plus loin, Maël Schaal a 20 ans. Fils de viticulteurs céréaliers, il rêve de reprendre un jour leur exploitation. Mais il a parfois des doutes. "Ça fait de la peine de travailler pour que l'argent qu'on gagne nous sert à peine à payer, même pas les charges. On veut vivre de notre passion mais on n'y arrive pas", regrette le jeune homme.

Une prolongation du blocage ?

Ici comme ailleurs, les agriculteurs peuvent compter sur le soutien des riverains, comme Philippe. "Parce que le jour où on aura plus d'agriculture, on aura plus de quoi vivre. Donc, j'espère vraiment que le gouvernement fera le nécessaire pour en finir avec le cauchemar face auquel ils sont depuis des années", espère le Strasbourgeois.

Les tracteurs continueront de bloquer l'A35 au moins jusqu'à ce jeudi soir. Et les manifestants se réservent le droit de maintenir leur barrage plus longtemps s'il le faut.