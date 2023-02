«On va voir tous les animaux» : le Salon de l'Agriculture accueille ses premiers visiteurs

Des yeux écarquillés, des palets stimulés et beaucoup de monde. Pour son premier samedi, les allées du Salon de l'Agriculture étaient remplies de monde. Le rendez-vous, très prisé des Français, l'est aussi par le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui aura passé près de 14 heures Porte de Versailles.

A la découverte des animaux

Alors, pour cette première journée de la 59e édition, de nombreuses familles ont décidé de faire le déplacement, comme Patricia, venue d'Ile-de-France avec son fils de quatre ans. "On le fait tous les ans", explique la maman au micro d'Europe 1. "On veut que notre petit, Massoud, puissent découvrir de nouveaux animaux", poursuit-elle.

"On va voir tous les animaux de la ferme", se réjouit le petit garçon. Mais dans les allées, il faut parfois jouer des coudes pour approcher les animaux ou les stands de dégustation. Pas un problème pour Pierre, pour qui l'objectif "est de rencontrer un peu le terroir et de venir avec les copains passer un bon moment. Pour moi, c'est la première année, mais ça peut devenir une tradition rapidement, je pense", poursuit le jeune homme.

"Les agriculteurs travaillent très très dur"

Et face aux premiers visiteurs, les exploitants chouchoutent leurs bêtes. Frédéric dorlote la vache qu'il a amenée de la Haute-Saône. "Beaucoup de gens s'aperçoivent que l'agriculture est importante en France et qu'il ne faut pas laisser les agriculteurs de côté. Et donc, on a beaucoup de personnes qui s'arrêtent sur le stand pour nous poser de vraies questions", note l'agriculteur, qui rappelle que "les exploitants se lèvent tous les jours, les producteurs de lait se lèvent tous les jours et travaillent très très dur. Et ça, beaucoup, beaucoup de personnes l'oublient."

Mais Frédéric devra garder de l'énergie pour les prochains jours. Le Salon de l'agriculture refermera ses portes dimanche prochain, et près de 600.000 personnes devraient arpenter ses allées.