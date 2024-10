«On se sent plus en sécurité» : au Mondial de l'Auto, le succès des voitures sans permis

Aux côtés des SUV et autres berlines, de toutes petites voitures attirent également l'attention du public au salon de l'automobile de Paris. Les voitures sans permis ont la cote cette année dans les allées parisiennes, notamment auprès des plus jeunes. Neuf constructeurs de ces petites voitures, souvent électriques et sans permis, ont fait le déplacement. Parmi eux, des petits constructeurs, mais aussi les géants de l'industrie comme Renault et Citroën.

"On est dans un véhicule avec quatre roues"

À quelques mètres des 4L, Scenic ou Megane, une mise en scène façon manège pour enfants voit deux modèles tourner : Bento, pour les livraisons et Duo, petit véhicule pour deux personnes assises l'une derrière l'autre. "Pour les jeunes, avant de passer le permis, c'est beaucoup plus rassurant de les avoir dans des petites voitures comme ça", estime Jean-Claude, accompagné de son petit-fils Léo.

"On est protégé, on est dans un véhicule avec quatre roues, des ceintures de sécurité, tout ça... C'est très bien", note de son côté le jeune ado au micro d'Europe 1. Un objet plus sûr que le scooter et tout aussi utile pour les jeunes comme les moins jeunes, ajoute Christophe, qui arpente les allées du salon.

Un marché en pleine naissance

"En campagne, quand on n'est pas desservi avec de la facilité par les transports, avec un budget abordable puisque finalement, il parlait d'un prix limité à 10.000 euros, ça peut être effectivement quelque chose à considérer", explique-t-il. Campagne ou ville, ces mini voitures trouvent de futurs clients, à l'image de Wim, 21 ans, venu avec son père.

"Ce type de voiture, c'est super utile ! Ici, on habite à Paris, en agglomération, donc on n'a pas besoin de plus et pratiquer le scooter, c'est un peu dangereux, donc je pense qu'on se sent plus en sécurité (avec une voiture sans permis ndlr)", confie-t-il. Et un vrai marché est en train de se créer… Citroën annonce avoir vendu près de 65.000 de ses voitures en quatre ans seulement.