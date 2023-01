Musique : comment peut-on devenir un bon chanteur ?

Chanter est-il accessible à tous ? Invitées dans l'émission Bienfait pour vous, Elena Hurstel, mentor vocal et Marie Mailly, chirurgien ORL, abordent le sujet de la voix et de la chanson. Au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez, les spécialistes expliquent leur rôle auprès des artistes, comment fonctionnent les cordes vocales et quels exercices faut-il faire pour devenir un bon chanteur.

L'apport d'un phoniatre

Pour les chanteurs, la consultation d'un médecin ORL spécialisé dans la voix, un phoniatre, est nécessaire pour leur pratique. "Ils viennent souvent parce qu'ils ont une difficulté récente à chanter certaines notes ou le fameux passage quand on monte du grave aux aigus. De plus, ils consultent souvent pour s'assurer que leurs cordes vocales sont en bonne santé. Parfois, il y a des petites lésions bénignes, des nodules ou des polypes", précise Marie Mailly. Si les chanteurs se tournent vers les phoniatres, c'est principalement pour travailler la technique vocale. "Nous avons tous les mêmes cordes vocales, ce sont deux petits plis qui vibrent et qu'il faut travailler avec la résonnance et la respiration", souligne-t-elle.

Mais alors, comment fonctionnent-elles ? "Pour faire une voix, c'est simple. Il faut de l'air expiré par les poumons. Donc quand on expire l'air, les cordes se touchent et vont vibrer, ce qui crée un son très sommaire. Celui-ci va se sublimer en passant dans les cavités de résonance que sont la gorge, la bouche et notre langue. Cela va affiner le son produit par les cordes vocales. Ensuite, lorsque l'on chante, soit les cordes se tendent, soit elles se détendent et ça donne un son plus ou moins aigu", explique Marie Mailly.

"Si vous savez parler, vous savez chanter"

Pour Elena Hurstel, mentor vocal, "on peut tous arriver à chanter correctement". Selon elle, "c'est un problème de technique". La propriétaire de la chaîne YouTube ElenaHurstel précise que certaines personnes peuvent avoir des difficultés à chanter mais tient à souligner une phrase de son formateur, Richard Cross, célèbre coach de la Star Academy : "Si vous savez parler, vous savez chanter".

Vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais ? Face à vos inquiétudes concernant votre niveau en chant, Elena Hurstel veut rassurer. "C'est possible, il faut juste se faire accompagner", indique-t-elle. Evidemment, pour atteindre une voix comme celle de Céline Dion, il faut beaucoup travailler la technique. "À côté de cela, Céline Dion possède un instrument, c'est-à-dire qu'il y a des prédispositions. Elle a un instrument bien organisé et une morphologie qui l'a favorisée quelque part à pouvoir bien chanter", explique la mentor vocal.

Une morphologie particulière ?

Pour avoir une belle voix, faut-il donc une morphologie particulière ? "Pas du tout, il n'y a pas de prédisposition. C'est ce qui fait finalement la magie de la voix", insiste Marie Mailly. "Nous avons des grandes sopranos qui sont petites et assez minces. Au contraire, on connaît les grandes sopranos qui étaient très imposantes. C'est ça la magie. C'est l'alliance de cette respiration, de ses cordes vocales, de ses cavités de résonance, de la technique, qui font que la voix est extraordinaire", conclut-elle.