Céline Dion : ce gros projet qui pourrait être reporté à cause de ses problèmes de santé

Céline Dion traverse une période difficile. Le 8 décembre dernier, la diva québécoise avait annoncé à ses fans qu'elle ne pourrait pas remonter sur scène pour le moment à cause d'un rare trouble neurologique lui faisant subir d'insoutenables spasmes musculaires.

Céline Dion atteinte du Staff Person Syndrome

"Comme vous le savez, j'ai toujours été un livre ouvert, mais jusqu'à maintenant je n'étais pas prête à parler de ce que j'ai eu à traverser. J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps, et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face", avait expliqué Céline Dion dans une vidéo partagée sur son compte Instagram. "Récemment j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique appelée Stiff Person Syndrome, qui atteint environ 1 personne sur 1 million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare mais l'on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre", avait-elle confié.

La sortie du film Love Again pourrait être repoussée

Alors que Céline Dion reprend des forces chez elle, à Las Vegas, entourée de ses enfants, le magazine Closer vient d'assurer qu'un de ses nouveaux projets pourrait être mis à mal à cause de ses soucis de santé. Selon les informations du magazine, la sortie du film Love Again, dans lequel la star joue aux côtés de Priyanka Chopra, sera reportée. "La chanteuse ne serait en effet pas en état d'apparaître en public, et donc, d'assurer la promotion du film", soulignent nos confrères.

La production du film aimerait que Céline Dion participer aux interviews et aux avant-premières de Love Again, quitte à faire patienter les spectateurs un peu plus longtemps que prévu. Reste à savoir si la diva sera de nouveau en forme dès 2023...