"On nous a pris pour des abrutis" : une habitante de Rouen en colère après l'évacuation de quatre écoles

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

"On nous a menti." Nathalie, une habitante de Rouen, a exprimé sa colère et son incompréhension à l'antenne d'Europe 1. Cinq jours après l'incendie de l'usine Lubrizol et après avoir été informés que leurs enfants pouvaient rejoindre leur classe ce lundi, les parents d'élèves de quatre écoles rouennaises ont été contactés mardi à la mi-journée afin qu'ils reviennent les chercher.

"Tout ce qu'on voulait c'était la vérité"

"On nous a pris pour des abrutis !", s’exclame-t-elle, d'une voix troublée par l'émotion. "Nous ce qu'on voulait c’était la vérité." Invité d'Europe 1, Thierry Rabiller, rédacteur en chef du journal local Paris–Normandie, a confirmé que les écoles Anatole France, Achille Lefort, André Pottier, et Benjamin Franklin avaient été évacuées ce mardi après-midi, en raison d'odeurs persistantes dans leurs locaux.