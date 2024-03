«On nous a dit que c'était fabuleux» : à Sartène, une procession emblématique pour le Vendredi saint

C'est une procession emblématique qui est organisée ce vendredi soir à Sartène en Corse-du-sud, pour le début du week-end de Pâques. Plusieurs milliers de personnes se réunissent pour participer au Catenacciu, "l'enchaîné" qui débute à la tombée de la nuit.

Ce temps fort des fêtes de Pâques en Corse symbolise la montée du Christ au Golgotha. "Le Christ n'a pas fait semblant. Il a vécu un moment douloureux et le fait de voir un homme porter une croix et porter des chaînes, ça nous fait penser que la souffrance est réelle, bien que masquée et cachée. Il y a beaucoup de silence, il y a des chants typiques de la Semaine sainte chantée par les confréries. Et à la fin, l'évêque peut donner un message concernant le Vendredi saint à toute la population", explique le cardinal François Bustillo.

Des touristes présents en nombre

Le nom Catenacciu vient de la chaîne que traîne le pénitent rouge. Des milliers de Corses sont attendus mais aussi des touristes. Pour être sûr de trouver une place, mieux vaut arriver tôt. Les petites ruelles de Sartène sont déjà bien remplies. "On visite et puis on va voir ce que ça va donner. On nous a dit que c'était fabuleux", témoigne cette Mulhousienne. Son mari ajoute : "On s'est un peu renseigné, notamment sur le poids de la croix qui est de 33kg, car c'était l'âge de Jésus lorsqu'il est mort. Le poids que va tirer le pénitent, c'est 14kg, pour les 14 stations du chemin de croix".

Plusieurs centaines de personnes assistent à la messe du Vendredi Saint. L'église est noire de monde et beaucoup de gens attendent, à l'extérieur - aux terrasses des bars et restaurants - le début de la procession.