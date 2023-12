«On ne peut pas mettre des sommes exorbitantes» : dans la folle course de Noël, les Français raisonnables

REPORTAGE

Dernière ligne droite pour les familles. Dans quinze jours, pour de nombreux Français, l'heure sera à l'ouverture des cadeaux de Noël sous le sapin. Mais avant le grand jour, les parents et grands-parents s'activent dans les magasins. C'est ce qu'on appelle le rush de Noël. Une folle course des achats sur internet et sur tout le territoire. Dans un centre commercial parisien, Europe 1 a rencontré ces coureurs acheteurs.

Éviter le stress du dernier moment

Des paquets-cadeaux plein les bras, Mathieu et son épouse entrent dans leur cinquième magasin de la journée. Un seul objectif : gâter leurs deux enfants au pied du sapin. "On est une famille de quatre, donc ça fait beaucoup d'achats de Noël. On commence le repérage en novembre et puis après on étale les achats sur deux semaines", détaille le papa, très organisé. Christophe, lui aussi, a été prévoyant cette année, pour éviter le stress du dernier moment. "Ma petite fille m'a dit qu'elle voulait une guitare. J'en ai vu une. J'ai été lui acheter. Il vaut mieux le faire un petit peu avant parce que là, en principe, je fais toujours tout au dernier moment. Et là, c'est bon donc je rentre à la maison, ça suffit !", confie-t-il en rigolant.

Francine, elle, en revanche, n'a pas terminé ses courses. Elle veut faire plaisir à ses petits enfants. Mais en cette période d'inflation, le budget est réduit. Heureusement, ses proches ont été raisonnables sur leur liste de Noël. "Les gens qui m'ont demandé des cadeaux ont fait des efforts pour que ça ne me revienne pas trop cher. Il faut donner des cadeaux à tout le monde. Mais on ne peut pas mettre des sommes exorbitantes", tempère-t-elle. Alors, face aux vitrines scintillantes des magasins, cette année, elle tentera de résister pour faire plaisir à ses petits enfants sans trop dépenser.