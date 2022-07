«On fera tout pour éviter la fermeture» : les restaurateurs inquiet face à l'épidémie de covid

Hospitalisations à la hausse, taux d'incidence en augmentation de plus de 50% par rapport à la semaine dernière ... L'épidémie de Covid-19 reprend en France. Alors que les premiers touristes arrivent dans leurs lieux de villégiature, les restaurateurs s'inquiètent des nouvelles restrictions que pourraient appliquer le gouvernement dans les prochaines semaines, pour limiter la propagation du virus.

"On fera tout pour éviter une fermeture"

"Ça va être usant pour nous, pour tout le monde, notamment les touristes qui vont venir dans les bars", explique Jérôme, qui tient un bar à Paris. Si le barman souligne que les habitudes des consommateurs ont déjà changé face au Covid, il se dit prêt à adopter les restrictions pour maintenir son activité.

"Si dans un premier temps, c'est que le personnel qui devra porter le masque, on portera le masque. Après, si on nous demande d'accueillir moins de gens à l'intérieur, on sera obligé de limiter le nombre de places dans la salle. On fera tout pour éviter une fermeture", assure Jérôme.

"On fait plus attention"

Dans le bar, Marie et Henri, qui partagent une bière, assurent être plus prudents : "Au boulot, dans les transports, on fait plus attention. Parce que, certains de mes collègues ont attrapé le covid récemment", explique Marie. "En plus, on doit prendre un avion pour aller aux États-Unis bientôt", ajouter Henri.

Car à l'approche des vacances, les Français s'inquiètent d'attraper le covid et tentent d'adopter les bons gestes pour se protéger. Du côté du gouvernement, aucune restriction n'est envisagée pou le moment pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.