«On fait le plus gros» : après les inondations, l'heure du nettoyage près de Boulogne-sur-Mer

La tempête Ciaran s'éloigne de la France, place désormais à la tempête Domingos. L'Hexagone fait face à deux tempêtes consécutives en cette fin de semaine, obligeant Emmanuel Macron a appelé la population à rester prudente. Si la Bretagne et la Normandie ont été les régions les plus touchées par le passage de Ciaran, le département du Pas-de-Calais a également souffert de la tempête. Ici, les pluies diluviennes ont fait déborder les cours d'eau. Près de Boulogne-sur-Mer, les habitants de Saint-Etienne au Mont ont les pieds dans la boue depuis jeudi.

"Le plus embêtant, c'est que l'eau est montée dans les murs"

Ici, désormais, on se déplace en zodiac pour évacuer ceux qui sont encore bloqués par l'inondation. L'eau est montée ici à plus d'1,50 mètre. Alors que l'eau se retire progressivement, des riverains commencent à nettoyer. "On écope, on enlève la vase, ", explique au micro d'Europe 1, Martin, qui s'active avec sa serpillère et son sceau.

"Là, on fait le plus gros maintenant. Le plus embêtant, c'est que l'eau est montée dans les murs. Le placo est imbibé, les meubles et le canapé sont trempés. C'est la première fois qu'on vit ça", poursuit-il. "Maintenant il va falloir prévenir les assurances", souffle-t-il.

Une catastrophe pour les commerçants

Les commerçants sont également désabusés. Pour Didier Brunel, gérant d'une menuiserie, les dégâts sont considérables. La facture s'élève "aux alentours des 150.000 euros", juge-t-il. "Dans l'atelier du bas, il y a un mètre d'eau. On ne voit plus les machines. L'eau est rentrée par les bureaux et s'est répandue. Dans tous les coins, c'est noir, il n'y a que de la boue", ajoute le commerçant.

Une catastrophe pour Didier, alors que son carnet de commandes était rempli jusqu'à la fin de l'année 2024.