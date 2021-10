"On est capable de se déplacer avec une énergie locale", le pari de l'hydrogène vert

REPORTAGE

"C'est une première mondiale", lance Matthieu Guesné, le fondateur de l'entreprise Lhyfe. "On a jamais connecté à échelle industrielle des éoliennes à du renouvelable intermittent." En d'autres termes, pour la première fois dans le secteur de l'énergie, une usine produit un hydrogène renouvelable et écologique, sans aucune émission de CO2. Inaugurée la semaine dernière sur le site de Lhyfe à Bouin en Vendée, cette entreprise propose une solution pour en finir avec les énergies fossiles polluantes : se connecter directement aux ressources naturelles et renouvelables quelles qu'elles soient, éoliennes, photovoltaïques, hydrauliques, biogaz.

Une pépite made in France

En bord de mer, en plein marais breton, à la limite de la Loire-Atlantique, se trouve le site de Lhyfe. "On a un site de 4.000 mètres carrés qui est à trois kilomètres des éoliennes", précise le fondateur. "On a un câble qui va connecter notre usine, qui est une usine de production d'hydrogène à partir d'eau (de la mer) et d'électricité renouvelable." L'entreprise de Matthieu Guesné produit de l'hydrogène propre avec un but : utiliser cet hydrogène pour circuler, transporter, produire dans l'industrie.

Le carburant du futur

Tous les élus soutiennent le projet et travaillent déjà à la mise en place d'un écosystème pour des transports plus propres, à l'image d'Alain Leboeuf, président du conseil département de la Vendée. "On est en train de travailler avec l'ensemble des communes de la Vendée, dans toute la ville de La Roche-sur-Yon, qui vient d'acheter son premier bus", assure-t-il. "Le conseil départemental qui achète un camion, 19 tonnes, à l'hydrogène, montrant qu'on est capable aujourd'hui de se déplacer avec une énergie locale."

Des bennes à ordures, des chariots élévateurs, de nombreux autres contrats sont en passe d'être finalisés. Ce site est le premier d'une longue série en France, mais aussi en Europe, puisque d'autres verront le jour en Allemagne, en Italie et au Danemark dans les mois qui viennent.