«On a de plus en plus de demandes» : la location de bateaux séduit de plus en plus de plaisanciers

Deux Français sur dix, quel que soit leur âge, ont déjà loué un bateau et l'attractivité pour la pratique ne fait qu'augmenter. Tous les voyants sont au vert. "C'est une possibilité de s'évader entre amis ou en famille en jouant. Les réservations ont bondi de 35 % par rapport à l'an dernier. 70 % des navigations estivales effectuées sur la plate-forme pour cet été 2023 sont réalisées par de nouveaux utilisateurs", explique Antoine, laïque de Click and Boat, leader du marché français de la location de bateaux.

"Ce sont des créneaux qui sont réservés jusqu'à un mois à l'avance"

Un engouement boosté par l'envie d'évasion des clients. "On a de plus en plus de demandes, de plus en plus de touristes. Ce sont des créneaux qui sont réservés jusqu'à un mois à l'avance, voire plus", observe également, Charlotte, responsable communication chez Green River Cruise, une croisière sur la Seine à Paris.

Et si les croisières ne conviennent pas à tout le monde, d'autres embarcations sont de plus en plus accessibles. Et d'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas. Chaque année, ils sont près de 100.000 à tenter d'obtenir le permis bateau.