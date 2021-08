"On a bien profité !" : à Marseille, les derniers vacances quittent la gare

REPORTAGE

Adieu sable chaud, soleil brûlant et doux bruit de vagues. A la gare Saint-Charles à Marseille, une des destinations phares de l'été, les derniers vacanciers rentrent chez eux. Paris, Dijon ou encore Tourcoing… les trains au départ sont remplis d'ex-vacanciers parfois boudeurs. "C'est la fin des vacances, donc c'est plus embêtant", lance un passant, un peu déçu. "On est mieux en vacances, ça c’est clair !", poursuit-il.

Bronzés et les bras chargés, les vacanciers ont, dans l'ensemble, l'impression d'avoir bien profité de l'été. Dans l’un des recoins de la gare, deux amies racontent leurs vacances, ponctuées de fête. "On a bien profité ! On était au Delta Festival", raconte l’une. Juste avant que la seconde ajoute : "Finalement, on revient plus fatiguées que quand nous sommes parties, mais ce n'est pas grave !"

"J’ai plein d'étoiles dans les yeux et plein d'énergie"

A quelques mètres, un jeune homme fait le même constat. "Tous les jours la fête jusqu'à 5 heures du matin, c'est trop !", plaisante-t-il. Si bien que la reprise s’annonce compliquée pour lui. "Il va falloir récupérer tous les neurones que j'ai perdu pendant les vacances", ajoute-t-il entre deux rires.

Mais pour beaucoup, le retour au travail ou aux études se fait dans de bonnes dispositions. Ce vacancier se dit "motivé". "J'ai visité des calanques, j'ai fait beaucoup la fête. J'ai bien mangé et je me suis reposé. J’ai plein d'étoiles dans les yeux et plein d'énergie", détaille-t-il. Et c'est sans doute à ça que l'on reconnaît des vacances réussies.