"On a besoin qu'il y ait 50% de femmes dans les sciences" : l'appel de la dirigeante Mercedes Erra à Jean-Michel Blanquer

LA FRANCE BOUGE

Et si les petites filles de France étaient davantage encouragées à choisir les voies scientifiques, informatiques et technologiques ? C'est le vœu formulé vendredi sur Europe 1 par Mercedes Erra, co-fondatrice de l'agence BETC et présidente exécutive d'Havas Worldwide, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. "Le ministre de l'Éducation doit prendre ce problème à bras le corps, je crois en lui", a-t-elle lancé dans un appel à Jean-Michel Blanquer depuis le plateau de La France bouge.

"Besoin de 50% de femmes dans les sciences". Pour l'heure, constate la dirigeante, le système éducatif reproduit les inégalités de genre en déconseillant explicitement ou implicitement aux filles de ne pas choisir des voies scientifiques, qui restent l'apanage des garçons. "Si vous regardiez ce qu'on dit aux petites filles à l'école, les mots qu'on utilise… Pourquoi ne leur explique-t-on pas que si elles ne vont pas dans les sciences, c'est une folie ? On a besoin qu'il y ait 50% de femmes dans les sciences, donc ce n'est pas une demi-mesure" qu'il faut pour parvenir à cette égalité, défend-elle.

>> De 13h à 14h, La France bouge avec Raphaëlle Duchemin sur Europe 1. Retrouvez le replay de l’émission ici

Et de prendre l'exemple des mathématiques : "Au bac, elles ont des meilleures notes que les hommes. Pourquoi s'arrêtent-elles à ce moment-là ? On leur a mis des modèles, on leur a raconté des histoires… C'est hypocrite, en France. Poussez vos petites filles à faire de l'informatique, des mathématiques… Toutes ces choses-là sont fondamentales pour nous".

" Si on coupe nos petites filles du numérique, on est en train de créer un monde encore uniquement masculin "

"Il faut raconter que le monde est en train de basculer dans un monde où les métiers vont changer, et où le numérique et le scientifique vont être clés. Si on coupe nos petites filles de ça, on est en train de créer un monde encore uniquement masculin, c'est dommage. Si on veut éviter ça, il faut pousser à l'école", résume Mercedes Erra.

Placer les petites filles en capacité de choisir leur voie. Comment le faire concrètement ? "Si on décide d'expliquer aux petites filles, en sixième, comment ces métiers sont magnifiques, comment elles sont extraordinairement capables de les faire, comment on les atteint, on a des chances de pouvoir pousser" en faveur de cette réduction des inégalités, espère la directrice exécutive d'Havas Worldwide.

Elle s'est enfin adressée aux parents. "Aux papas et aux mamans qui m'entendent : quand vos petites filles sont douées en mathématiques, on les pousse ! C'est une chose-clé. Aujourd'hui, une petite fille choisit entre dix métiers alors qu'un homme choisit entre plus de 100 métiers. Parce que les petites filles c'est le care (s'occuper des gens, le soin…), l'institutrice… Il faut aller au-delà de ça et regarder les métiers de demain."