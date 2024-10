Olivier de Lagarde et vous - Des casiers pour les téléphones portables à l’école ? : «Une usine à gaz», dénonce une enseignante

"Aujourd’hui, l’addiction aux téléphones portables chez nos jeunes est une catastrophe éducative et sanitaire". Un lourd constat fait par le ministre délégué à la Réussite scolaire et à l’Enseignement professionnel, ce vendredi matin, dans la Grande interview Europe 1-CNews. Face à cela, Alexandre Portier a avancé un ensemble de mesures qui pourraient s’appliquer dans les établissements scolaires "au plus tard à la rentrée 2025". Parmi elles, le ministre délégué cite notamment la mise en place de casiers ou de pochettes plastiques pour y déposer les téléphones au début de la journée de cours.

Mais pour Fabienne, enseignante au collège et auditrice de l’émission Olivier de Lagarde et vous, "c’est encore une usine à gaz". "Je ne vois pas comment on va appliquer cette interdiction. On ne peut pas demander aux élèves de déposer leur téléphone dans un casier. Il y a tellement de choses à gérer hors enseignement", estime-t-elle. Selon elle, "l’éducation nationale n’est pas là pour remplacer les parents". Ces derniers doivent donc "prendre leurs responsabilités".