Réussite scolaire : «Un effondrement national» et une «faillite collective», déplore le ministre Alexandre Portier

La France connaît une baisse "historique" du niveau de ses élèves âgés de 15 ans en mathématiques dans l'édition 2022 de l'enquête Pisa, publiée en décembre dernier par l'OCDE. Les professionnels de l'éducation, ainsi que les parents, s'inquiètent également d'une baisse du niveau en français ou encore en histoire-géographie. En poste depuis un mois, le ministre délégué à la Réussite scolaire et à l'Enseignement professionnel Alexandre Portier, se dit lui aussi particulièrement inquiet.

"Faillite collective"

"On vit un effondrement national du niveau scolaire. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt quand on a un tiers des enfants de ce pays qui sortent de l'école primaire sans savoir lire et écrire correctement. C'est une faillite collective, tout simplement", déplore-t-il au micro de Romain Desarbres ce vendredi. "On ne peut pas dire autre chose quand on a les plus mauvais classement Pisa en 2023 de toute notre histoire."

Le ministre délégué rappelle que redresser le niveau est une "priorité", et cela passe aussi par la mise en avant du lycée professionnel, "pour répondre aux enjeux de sobriété énergétique, économique, industrielle" et un retour du redoublement, boudé ces dernières années par l'Éducation nationale.