Ocean Viking : comment sont pris en charge les migrants qui ont accosté à Toulon

Les passagers de l'Ocean Viking ont rejoint la terre ferme vendredi dans le port militaire de Toulon, dans le Var, après une vingtaine de jours bloqués en mer Méditerranée. Au total, 230 migrants, dont 57 enfants, étaient à bord de ce navire humanitaire. Ils sont transférés par bus vers le centre de vacances du CCAS de l'énergie de Giens à Hyères, à 20 kilomètres du port dans une zone d'attente internationale. Europe 1 s'y est rendue en compagnie de Camille Chaize, porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Un centre de vacances duquel "les migrants ne peuvent pas sortir"

Les rotations d'autocars se poursuivent entre la base navale et ce centre de vacances, situé sur la pointe sud de la presqu'île. "Ce centre accueille un certain nombre de colonies et autres (...). Ce sont des logements assez simples, assez chiches mais très dignes", souligne la porte-parole au micro d'Europe 1.

Ce centre est "idéal parce qu'il est très grand pour accueillir ces migrants qui ont besoin une fois de plus de repos et de conditions de vie humaines", ajoute Camille Chaize, qui note également qu'il s'agit d'"un espace de sécurité. Il y a un certain nombre de contrôles et la zone est clairement bouclée. Les migrants ne peuvent pas en sortir."

Ces onze pays qui acceptent de les accueillir

Dès la descente du bus, chacun rassemble ses quelques effets personnels regroupés dans des sacs poubelles. Il y a des hommes, des femmes avec de jeunes enfants venus d'Afrique noire ou encore de Syrie. Ils sont bien souvent pieds nus et dans un état d'épuisement extrême. "J'ai eu un maux de tête qui m'a fatiguée", affirme une jeune malienne auprès d'Europe 1, en remerciant la France d'avoir accepté d'accueillir le bateau.

Les bénévoles de la Croix-Rouge se chargent d'offrir à ces migrants une boisson chaude, mais aussi de prévenir leurs familles. Leurs dossiers de demande d'asile ne seront instruits qu'à compter de ce samedi, mais le temps de l'enquête commence déjà. Après les vérifications de sécurité de la DGSI, la police aux frontières débute ses auditions dans le but de remonter les filières de passeurs.

À la fin, les deux-tiers des passagers de l'Ocean Viking, soit 175 personnes, vont quitter la France et rejoindre onze pays qui ont accepté de les accueillir, à savoir l'Allemagne, le Luxembourg, la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie, la Lituanie, Malte, le Portugal, l'Irlande, la Finlande et la Norvège.