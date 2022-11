L'Ocean Viking accoste ce matin, que va-t-il se passer pour les migrants ?

Fin du bras de fer entre la France et l'Italie autour de l'Ocean Viking. Le navire humanitaire de SOS Méditerranée débarquera ce vendredi dans la base navale militaire de Toulon avec à bord 230 migrants secourus en mer après trois semaines passées sur l'eau. Sur place, on s'active pour préparer cet accostage en urgence. Une première pour la base du Var qui n'a pas été choisie au hasard.

La base navale est le lieu idéal pour cette opération

Un accès privilégié sur la rade, un site parfaitement sécurisé de 44 hectares, la base navale est le lieu idéal pour cette opération, nous explique ce militaire à la sortie de l'arsenal. "On a tout le matériel disponible pour que ce soit fait correctement. Il y a suffisamment de place pour mettre des Algecos pour accueillir 250 personnes. Il va rester dans la base, ce sera bien encadré. Je ne parle pas au nom de tous les militaires, mais on l'appréhende quand même assez bien", raconte-t-il au micro d'Europe 1.

Quand arrivera l'Ocean Viking dans la rade de Toulon ? Tout dépendra des conditions de navigation en mer, mais certainement dans le courant de la matinée, selon Sophie Beau, la directrice de SOS Méditerranée, impatiente de vivre ce dénouement. "Ça a beaucoup trop duré, c'est devenu un véritable calvaire. Au fur et à mesure que les jours passaient, la situation était vraiment devenue critique."

Une fois sur place, la priorité sera donnée aux soins pour ces réfugiés qui ont passé près de trois semaines en mer pour certains, avant un long travail d'identification et d'accompagnement des mineurs isolés, avec des effectifs de la police aux frontières et de l'Office des réfugiés et des apatrides de l'Ofpra appelés en renfort au sein de la base.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déploré jeudi soir une attitude inacceptable de l'Italie dans ce dossier. La France ne relocalisera pas les 3.500 migrants du territoire italien comme prévu, a-t-il annoncé.