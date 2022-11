Ocean Viking : ce que pensent les riverains du centre où sont accueillis les migrants

Les avis sont naturellement partagés. Fraîchement arrivés à Toulon ce vendredi, les 230 migrants de l'Ocean Viking ont été placés provisoirement dans un centre de vacances de la presqu'île de Giens. Les habitants du secteur ne savent pas sur quel pied danser. "J'habite ces bâtiments là, juste à côté et comme vous le voyez, il n'y a pas de grillage, il n'y a rien pour les tenir. Et quand ils seront livrés à eux mêmes, on sait ce qu'il se passe, on le voit dans les grandes villes, donc on n'est pas content. J'ai très peur, j'habite ici et j'ai très peur", confie cette dame.

"Nous sommes obligés de les accueillir"

Cet autre habitant estime lui qu'il n'y avait pas vraiment d'autres alternatives. "Où pourrions-nous les installer sinon ? Quand on a vu les migrants arriver dans le nord de la France, on a vu que c'était très compliqué lorsque ce n'était pas très bien encadré", juge-t-il. Pour cette troisième personne, accueillir ces migrants représentaient un devoir. "Ce sont des gens qui ont fui la guerre, c'est un message d'humanité. On ne peut pas se renvoyer la balle d'un pays à l'autre pour ne pas les accueillir. Oui, nous sommes obligés de les accueillir".

Les dossiers de demande d'asile doivent être examinés à compter de ce samedi, même si la police aux frontières a déjà débuté ses auditions pour tenter de remonter les filières de passeurs. Les 230 migrants seront ensuite repartis dans onze pays de l'Union Européenne qui ont accepté de les accueillir. La France devrait en garder un tiers, soit environ 80 personnes.