Nouvel An : quand les déguisements restent un incontournable de la soirée du réveillon

Pour passer une folle soirée le 31 décembre, un constat se dresse : les Français aiment se déguiser. Les déguisements restent un incontournable du réveillon, même si le choix reste toujours complexe. Alors, superhéros ou costume du passé ? Il va falloir choisir.

Le bon déguisement, c'est celui qui vous fait glousser avant même de l'avoir essayé. Le coup de cœur pour les deux sœurs, Sarah et Maryam, qui ont décidé de revisiter l'éternelle lutte du bien contre le mal. "Moi, je suis un démon", explique l'une des sœurs. "Comme dans la vie, je suis un ange et elle un démon, on a échangé les rôles pour cette soirée". Les superhéros sont aussi des incontournables du déguisement. Yony s'y voit déjà : "Peut-être un petit Thor comme dans les Avengers", confie-t-il.

Caricatures et soirées à thème

Autre possibilité, la soirée à thème pour clôturer 2023. Clothilde va ainsi revivre pour sa part les années folles, la prohibition américaine. "Le thème, c'est : les années 20. Sautoir, la fumette, il y a aussi le bandeau noir strass et la petite plume. La robe et les chaussures sont à la maison."

Enfin, pourquoi ne pas miser sur les masques de célébrités avec les caricatures de Donald Trump ou encore de Johnny qui continuent de faire un tabac.