Nouvel An : à Lyon, les derniers préparatifs sont en cours pour passer le réveillon parfait

Sac à la main, Léa et Joy, deux sœurs d'une vingtaine d'années, recherchent leur tenue idéale pour se mettre sur leur 31. Coiffure, chaussures, elles ont déjà tout prévu, même leur maquillage. Des paillettes, des paillettes, des paillettes ! On va mettre du highlighter, du phare à paupière bien pailleté et mettre une belle robe avec de beaux talons. On veut bien commencer bien l'année !" confie l'une des sœurs au micro d'Europe 1.

À deux ou entre amis

Tout aussi préparé, Frédéric prévoit un repas gastronomique pour sa compagne, avec qui il passera le Nouvel An pour la première fois. "Je suis venu acheter des Cocons lyonnais. J'ai pris aussi des pâtisseries puis je me suis rendu chez le fromager. Ce sera une soirée entre amoureux. On dira une Saint-Valentin avant la Saint-Valentin", raconte-t-il avec impatience.

À deux, entre amoureux comme à plusieurs. Cédric fêtera le réveillon avec quinze de ses amis proches. "On a tous notre vie de famille, on a des enfants… Avec la vie qu'on a aussi bien professionnelle que privée. On se voit un petit peu moins, donc ça permet de se retrouver", explique Cédric. Entre amis ou en famille. Tous sont déjà prêts pour commencer cette nouvelle année pleine de bonnes résolutions.